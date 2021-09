VALIMISKONTROLL | Kas Eesti 200 KOV-programmis seisev lubadus koostada seadus käib ikka hea valimistavaga kokku?

Seaduse loomise protsessis kasutatakse seaduse teksti kohta erinevaid mõisteid - "seaduseelnõu" ja "seadus". "Seaduseelnõu" tähistab väga lihtsustatult seaduse mustandit. See on tekst, mis võetakse koostamise aluseks ja mida hakatakse riigikogus täiendama. Ehk seaduseelnõu on potentsiaalne seaduse tekst. "Seadus" on tekst, mis on riigikogus kinnitatud ning juba presidendile välja kuulutamiseks edasi antud - nii-öelda seaduse puhtand.