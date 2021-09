RAAMATUBLOGI: Ulmeline irreaalsus, depressandid ja võõrtööline teadvuses

No näiteks esimene neist, „Võõrtööline”. Kujutage ette, et peate minema hambaarstile: süstimine, puurimine, kangutamine... No ei ole tore. Aga ühel hetkel hakkab kellegi hääl teie peas paluma, et ta võtaks ise meeleldi selle jubeda päeva enda kanda. Sina ei tunneks midagi, justkui magaks, ja kui ärkad, on hambad terved. Normaalne ju! Kahjuks või õnneks, aga teadvusi, mis oleks valmis inimkeha kõigil tingimustel üle võtma, ilmselt ei eksisteeri, sest ebameeldivat, mida peab tegema, on piisavalt. Aga kuhu kõik see, kui saaksid alati kasutada võõrtöölist, välja viiks?