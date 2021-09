RAAMATUBLOGI: Kes valetab, lahkub teise ilma

Mõistagi kihutab Hamish oma abilisega kohale, palub arstil naisterahvas läbi vaadata ning tõde on karm – Lizi mitte ei vägistatud, vaid ta on suisa süütu. Ja nagu selgub, krooniline valetaja – Münchauseni sündroom, luisatakse selleks, et tähelepanu saada.