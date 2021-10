VIDEO | Ameerika tippteadlane käis Eestis linnaaiandust uurimas: omakasvatatud toit aitab ka ülekaalulisuse vastu

„Oleme huvitavas kohas,” ütleb ta keset viimseid alles jäänud datšasid. „Siin on lennujaam ja suured laod, kuhu tuuakse toitu Hispaaniast, Austraaliast, Uus-Meremaalt. Selleks kasutatakse tohutut hulka ressursse. Aga miks me peaksime sööma Hispaania tomateid, mis ei maitse nii hästi, sest nad on pikalt reisinud ja korjatud liiga vara, kui me saame neid kasvatada siin samas, mõned kilomeetrid eemal oma elukohast?”

Browni sõnul peavad kõik kogukonnad liikuma jätkusuutliku kohaliku toidutootmise suunas, kui me tahame, et see planeet kestaks.

Ta kirjeldab, et väiksel aialapil saab üks perekond endale olulisel hulgal kasvatada toitu, mis on ka tervisele ka oluliselt parem kui kaugelt imporditu. Lisaks hoiab see ära ressursikulu pakendamisele ja ülikaugelt transportimisele. „Kliimamuutuste üha süvenedes on niisugune toidu kasvatamise mudel kõige jätkusuutlikum,” rõhutab ta. „Jõhkramad tormid ja kuumalained muudavad toidu kasvatamise ja transportimise kaugelt üha hapramaks ning riigid hakkavad toidu jagamisel prioritiseerima omaenda elanikke.”

Kliimamuutuste värsket mõju on praegu tunda end Euroopa Liidu majandusest ära lõiganud Ühendkuningriigis, mille poodide letid on makaronidest tühjad, sest suvel valitsenud põua tõttu ei saanud Lõuna-Euroopa toota sama palju nisujahu kui varem.

Iseendale toidu kasvatamisel on veel plusse. Teadlased on leidnud, et ülekaalulisuse ja paljude muude terviseprobleemide üks põhjustest on kõhumikroobide vähene mitmekesisus. Isekasvatatud toidu söömine aga aitab seda mitmekesisust suurendada.