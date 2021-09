Kes kannab kurikuulsaks saanud rohepöörde kulud: tarbija, ettevõtja või riik?

Viimastel nädalatel on ülikõrge elektri hind pannud paljusid küsima, kas ja kuidas on see seotud kliimapoliitikaga, täpsemini kliimaneutraalsuseni jõudmisega. Meedias on loobitud arvamusi, et keskkonnaühenduste survel tehakse rohepööret kiirustades, see on liiga kallis ja tarbija maksab oma rahakotist kinni Euroopa Komisjoni kliimaambitsioonid.

Just rohepöörde „kinni maksmine” on kõrgete elektrihindade valguses eriti kuum küsimus olnud. Ettevõtjad on juba teatanud, et suurem elektriarve kajastub lõpuks paratamatult toodete ja teenuste lõpphinnas ning tarbija on see, kes selle tasub. Eesti õliühing ja Viru Keemia Grupp teevad kampaaniaid, kus öeldakse suisa, et rohepööre viib inimeselt leiva laualt. Valdkonna ekspertide sõnul peaks keskenduma hoopis muule.