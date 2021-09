Kas Eesti vajab kliimaseadust?

Rohepööret kritiseeriva kampaaniaga välja tulnud Viru Keemia Grupp on seisukohal, et Eesti vajaks ettevõtjatele selgust toovat kliimaseadust, mistõttu tegi VKG riigikogu erakondadele ja peaministrile ettepaneku luua selline seadus.

„Kliimaseaduse puudumine on praeguses olukorras pigem erand. Sellise reguleerimisalaga kliimaseaduse on Euroopas juba näiteks Saksamaa ja Holland vastu võtnud, ka Skandinaavia riikides on kliimaeesmärgid seadusega sätestatud ja veel mitmes EL-i liikmesriigis on seadus väljatöötamisel,” märkis VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko.

Ettevõtjate huve esindava Eesti kaubandus-tööstuskoja juht Mait Paltsi sõnul on ka koda kliimaseaduse loomise poolt, kuid nende hinnangul on selleks üks eeldus.