FAKTIKONTROLL | Vene vaktsiinivaled Eesti sotsiaalmeedias. Koroonavaktsiin ei tee inimesi kaks korda haigemaks

Tema viimane väide keerles suvel nii Venemaal, aga ka Ukrainas ning Lätis, kus see kiiresti venekeelsele elanikkonnale ümber lükati (1, 2).

Nüüd pandi doktori tsitaat eesti keelde, mis Facebookis tähelepanu tõmbab. Pildikesel on kolm faktiväidet. Originaalis käisid need väited ainult Sputniku vaktsiini kohta. See asjaolu on aga eestikeelsel variandil kõrvale jäetud:

1.Vaktsineerimine tähendab, et inimene on viirusekandja ning ta on nakkusohtlik. Seetõttu peab ta maski kandma;

2. Vaktsineeritu haigestub kaks korda tõenäolisemalt ja on haige raskemalt;

3. Kõik, kes end vaktsineerida lasevad, on kolmanda faasi katserotid.

Pöördusime kodumaise meditsiiniprofessori, Marje Oona poole, kes Redko valeväited kiirelt ümber lükkas.

“Maski kandmine on üks üldisest kaitsest COVID-19 vastu. Teadustöö näitab, et kui koroonaviiruse levikut mitte ühelgi viisil ei piirataks, siis Delta variandiga nakatunud inimene nakataks keskmiselt edasi viite inimest (3)”. Astmeline nakatumine tähendab, et viie sammu kaupa viiakse viirus edasi juba tuhandete inimesteni. Delta puhul peaksid maski kandma ka need, kellel sümptomeid ei olegi ning end hästi tunnevad, sest viirus levib edasi veel tervetelt inimestelt. Haigussümptomid tekivad alles hiljem (4).

“Iga viis, mis aitab viiruse levikut vähendada, aitab ära hoida nakkuse plahvatuslikku levikut. Siin on analoogiana kasutusel Šveitsi juustu mudel: ükski juustuviil ei ole aukudeta, kuid mitu juustuviilu koos loovad tugeva ja praktiliselt aukudeta barjääri. Nii ka ükski viiruse leviku takistamise meede ei aita sajaprotsendiliselt, kuid kui kasutada neid koos, siis suudetakse viiruse levikut edukalt pidurdada,” lausus Oona (5).

Maskide kandmisest on räägitud juba viiruse algusest alates. Maskide globaalse puudujäägi tõttu neid esialgu tavalistele inimestele ei soovitatud, mistõttu olid vandenõuteooriad kiired tekkima ja on seni varmad püsima.