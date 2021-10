VALIMISKONTROLL | Kas Reformierakonna võidu puhul saab Pärnu riigilt raha juurde?

Erakonna Pärnumaa esinduse Facebooki lehel reklaamitakse lubadust järgmiselt: "Valides Reformierakonna, valid suurema riigi toetuse." Tabel lehel avaldatud pildil võrdleb Reformierakonna lubatavat silda Keskerakonna ning praeguse Pärnu linnapea, valimisliit Pärnu Ühendab linnapeakandidaadi Romek Kosenkraniuse lubadustega. Üks tabelis olevatest ridadest vihjab, et Reformierakond saaks projektile valituks saades 16 miljonit eurot riigipoolset toetust, teised kandidaadid aga vaid 8,7 miljonit.

Kontrollime, kas Reformierakonna lubadus on kooskõlas hea valimistava kriteeriumiga, et "valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega."