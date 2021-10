„Pandora paberid” paljastab Eesti maailmakuulsa kurjategija salasidemed venelastega

Pandora dokumendid kinnitavad Tartust pärit maailmakuulsa küberpetturi Vladimir Tšaštšini investeeringuid FSB sidemetega Venemaa miljonäri ärisse ning paljastavad mitu tema partnerit idapiiri taga. Nii nagu lekkinud dokumendid, viitab ka endine FBI küberdivisjoni tehnoloogiajuht Milan Patel, et miljonid arvutid viirustega nakatanud ning seeläbi enam kui 14 miljonit dollarit varastanud küberkurjategija omas olulisi sidemeid Venemaal. See näitab, et tema kuritegude taga võisid olla veelgi olulisemad niiditõmbajad.

Samuti omasid Tšaštšini salajases Seišellide firmas osalust tema endised alluvad Eestis, kellest on nüüd saanud edukad kiirlaenu ja IT-ettevõtjad.