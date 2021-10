RAAMATUBLOGI: Viinast, turuprohvetist, hapukurgihooajast, naisvarastest, kotipoistest... Ühesõnaga turgudest

Et siis Tallinna turud. Mis kahjuks on hüper-super-magamarketite ilmumisega oma tähtsust tasapisi kahetsusväärselt minetamas. Kurb on see, et linnastunud maarahvas hakkab minetama sajanditepikkusi toitumisharjumusi ja naudib rämpstoitu täiel rinnal. Kust veel saab – kui pole just kalamees – värsket linaskit või silmu või kasvõi ahvenamarja? Või lähed turule, soetad tüki liha ja palud selle masinast läbi lasta – no ei usalda seda poe hakkliha. Või kui tuleb tahtmine lambahautist nautida...