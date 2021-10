RAAMATUBLOGI: Päike on kustumas. Päästeaktsioon kosmoses, tulnuka abiga

Osakestefüüsiku poeg, arvutispetsialist ja kosmosenohik Weir on eelmistes teostes olnud põhjalikult aus ega loo enda sõnul ulmet vaid kõik see, mis raamatus toimub, on teoreetiliselt võimalik. Ju on sama ka „Ave Marias”, aga kui mitte, siis tühja kah, vaid teadusefriigid saavad ehk aru, et see või teine pole mõeldav.

Kui Ryland Grace kosmoselaevas ärkab, on ta Maast miljonite kilomeetrite kaugusel ning kogu inimkonna lootus. Kui ta ülesannet ei täida, leiavad enamik Maa elanikest otsa, hullemal juhul kõik. Ent Grace ei tea seda, sest ta mälu on pika uinaku tagajärjel tuhmunud. Läheb pisut aega, kui tuhmus särama lööb ja pilt selgineb. Paraku pole see pilt kaugeltki kena – Grace’i kaks reisikaaslast on hukkunud ning tema peab ainuisikuliselt võimatu missiooni ellu viima.

Grace oli kunagi paljutõotav molekulaarbioloog, kui tema vastuoluline teooria, milles vaidlustati eeldus, et elu vajab vedelat vett, põrmustas karjääri ja nüüd, häbistatuna, töötab ta loodusteaduste õpetajana. Kuid varasem teadustegevus teeb Grace’ist täiusliku uurija rahvusvahelises töörühmas, kes püüab mõista, kuidas ja miks päike äkitselt äreva kiirusega kustuma hakkab. Vaevalt tuvastatav valgusjoon, mis tõuseb päikese põhjapooluselt ja kaardub Veenuse poole, kurnab seletamatul kombel tähe jõudu, mistap on teadlaste sõnul jääaeg mõnekümne aasta kaugusel. Kõik teised Päikese läheduses olevad tähed näivad kannatavat sama probleemi käes, kuid mitte Tau Cetil, kus võib peituda lahendus Maa päästmiseks. Seega tuleb Tau Cetile minna.

Ja siis saavad kokku kaks tsivilisatsiooni...

- - -

Minu vaadet Petrova joonele blokeerib üks objekt. See on otse minu laeva kõrval. Umbkaudu saja meetri kaugusel. See on kolmnurgakujuline ja selle kerel on viilulaadsed väljaulatuvad osad.

See on laev.

Teine laev.

Pilgutan selle pildi peale paar korda silmi. Neelatan.

See on ... See on tulnukate kosmoselaev. Tulnukate tehtud. Kosmoselaeva ehitamiseks piisavalt arukate tulnukate.