VALIMISKONTROLL | Kas lasteaiad muutuvad Isamaa või EKRE võimule tuleku järgselt eestikeelseks ja vabaks multikultuursusest?

Eesti keele õppe tagamine on juba praegu kohaliku omavalitsuse kohustuseks võõrkeelse kodukeelega lastele nii eestikeelse kui ka võõrkeelse õppega lasteaedades. See toimub riiklikult kinnitatud õppekava alusel. Selle rakendamine ja sisustamine on lasteasutuse enda kohustus. Tänases olukorras on veel kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas lasteasutuse õppekeel võiks olla võõrkeel, seega EKRE või Isamaa tõepoolest võib otsustada võõrkeelsed lasteaiad sulgeda, kuid tähelepanuväärne on ka see, et küsimus on juba lahendamisel ka riiklikul tasemel. Nimelt, uue seaduseelnõu kohaselt muutubki õpe lasteasutustes eestikeelseks. Mis puudutab aga EKRE lubadust seoses sooneutraalsuse või multikultuursuse käsitlemisega lasteasutustes, siis siin jäävad EKRE käed lühikeseks - selliseid otsuseid tuleks langetada kas riiklikult õppekava tasandil või on tegemist lasteaia töötajate või direktori pärusmaaga.