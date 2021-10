VALIMISKONTROLL | Kas Eesti 200 saaks valituks osutudes takistada katuserahade jagamist?

28. septembril avaldas Eesti 200 oma Facebooki leheküljel postituse, milles avaldati järgmine seisukoht: ,,Eesti 200 peab kahetsusväärseks veel aasta tagasi katuserahade vastu olnud Reformierakonna otsust jätkata katuserahade maksmist regionaalsete investeeringute sildi all. Ei katuserahadele! Vali Eesti 200!"

Kontrollime siinkohal kahte asjaolu. Esiteks, kas erakond on eksinud hea valimistava vastu ning teiseks kas erakond on levitanud valeinfot väites, et aasta tagasi on Reformierakond olnud katuserahade jagamise vastu.

KONTROLL

Hea valmistava kohaselt tuleb jälgida, et valimislubadused oleksid seotud valitava esinduskogu pädevusega. Kontrollime, kas katuserahade jagamise takistamine või selle vastase seaduseelnõu algatamine kuulub kohaliku omavalitsuse pädevuste hulka.

Katuseraha on juriidiliselt riigieelarve eraldis. Katuserahade jagamist otsustatakse riigieelarve teise ja kolmanda lugemise vahel ning selleks peab ettepaneku tegema riigikogulane. Seega kuulub katuserahade jagamine riigikogu pädevusse mitte kohalike omavalitsuste haldusalasse.

Kuigi seisukoht, et Eesti 200 takistaks katuserahade edasist jagamist nende KOV-i valimiste programmi ametlikult ei kuulu, siis antud postituses on üritatud jätta valijale mulje nagu katuserahade jagamine nende valituks osutumisel saaks läbi. Samas ei kuulu vastav seadusloome isegi mitte kohalike omavalitsuste pädevusse ehk on eksitud hea valimistava vastu.

OTSUS

Puudulik

KONTROLL

Eesti 200 postituses väidetakse, et Reformierakond on olnud katuserahade vastu. Väidet kontrollides selgub, et tõesti on Reformierakond esitanud teemal teravat kriitikat. Näiteks on Kaja Kallas nimetanud katuserahade jagamist vastutustundetuks ning on eelmine detsember veel kritiseerinud katuserahade jagamist tervisekriisi tingimustes. Samuti on erakond viimasel neljal aastal loobunud katuserahade jagamisest.

OTSUS

Õige

