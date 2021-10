RAAMATUBLOGI: Kaunis muinasjutt veetlevast ruudulise laua Rockyst

„Lipugambiit” on kirjutatud aastal 1983, mil kahe mõjuvõimsama riigi malesõda oli lõppenud USA hävinguga (Bobby Fischer ei tulnud 1975. aastal Anatoli Karpovi vastu tiitlit kaitsma) ja venelaste venelaste valitsemisaeg jätkus. Kuna Ameerikas polnud ühtki maletajat, kes suutnuks kommunistide ülemvõimu ruudulise laua taga väärata, tuli ta luua.

Menukad spordifilmid ja raamatud on kindla stsenaariumi ja ilusa lõpuga. Tulevane võitja pole ilmselgelt võitjaks sündinud, vaid kasvab selleks läbi elumere lainete ja raskustel selgroogi murdes. Just nagu Eesti muinasjuttudes tuleb õnn ränga töö, tarkuse ja läbielamistega, mitte ahju peal istudes, kui meenutada, kuidas tobuke Jemelja havi jääaugust välja tõmbas ja selle läbi õndsaks sai.

Beth Harmon on tagakiusatud lastekodulaps, ebastabiilne ega suuda elada ilma roheliste tablettideta, mis „meeleolu parandavad”. Et reaalsest maailmast veidikesekski lahkuda, hakkas Beth jälgima, kuidas torssis, aga hea südamega kojamees malenuppe tõstab, õppis käigud selgeks ja nii läks vanker veerema.

Justnagu maailma ehk legendaarseimas spordifilmis „Rocky”, on Beth, just nagu Rocky Balboa, mitmeid kordi põrandale löödud, aga ta tõuseb alati üles tugevamana kui enne. Naisterahvas ja maletaja? Ärge tehke nalja! Naise koht on köögis, mitte seal, kus targem sugupool omi asju ajab. Pole vist raske arvata, kes pärast ja paremini muigas.