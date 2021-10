Seda efekti näeme ka iga päev Eestis. Peale selle näitavad päriselust tulevad andmed, et vaktsiinide tõsised kõrvalnähud on väga harvad. Kergeid ja keskmisi kõrvalnähte esineb suhteliselt sageli, aga need mööduvad tavaliselt mõne päevaga.

Nõustun autoritega, et läbipõdemine annab sama hea immuunsuse kui vaktsineerimine, kuid kummalgil juhul pole immuunsuse kestvus teada. Ka teadusnõukoda on teinud ettepaneku läbipõdemis- ja vaktsineerimisjärgse immuunsuse kehtivusaja võrdsustada. Samal ajal peab aru saama, et läbipõdemist propageerida pole eetiline, sest me ei tea, kellel viirus põhjustab raske ja kellel kerge haiguse. „Koroonasünnipäevad” pole 21. sajandil mõttekad, meil on vaktsiin.