RAAMATUBLOGI: Rummiga leotatud Kuuba boolero koos mõrva ja tulikuuma armastusega

Äng saab siiski leevendust, kui Conde kohtab unelmate naist – tulikuuma punapead, kelle jalad on saledad kui Korintose sambad, kes armastab jazzi ja mängib saksofoni. Conde oli sest hetkest müüdud mees. „Tal polnud vaja isegi silmi kinni panna, et kujutada Karinat, saksofonihuulik suus ja pillikael jalgade vahel tantsimas. Kas see naine on ikka päris, kahtles ta.”