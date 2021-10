ARVUSTUS | „Ma olen kass!” – „Aga mina olen Michael Jordan!”

Kunstis võib tähenduste lammutamisega täitsa rappa minna. Kontseptsioonid on moes: kõik on justkui uus, ennenägematu hübriid, võimas valgustus. Ent lähemalt vaadates laguneb asi koost, sest lõdvalt seotud elemendid ei kõnele ise enda eest, kui nendega püütakse haarata tervet kosmost. Julgus on hea, aga lihtsalt millegi etendamine või näitamine ei tee sellest veel kunsti.

Ruslan Stepanov ja Artjom Astrov on kogenud tegijad ega lähe sellise asjaga alt. Millele nemad rõhuvad, loe alljärgnevast loost.