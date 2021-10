NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Tanel Kiik on tarvis ülendada õnneministriks"

thor: „Kuidagi tunne on selline, et on õige inimene saanud sellesse ametisse. Kerstikesest saime ükskord lahti. Ehk on inimene, kes suudab selle kaose (Kaljulaidi poolt tekitatud ja suureks puhutud) likvideerida. Samuti suudab ka poliitikutele tõde tuua. See on saanud juba ametialane kooslus, et räägitakse osaliselt tõtt ja siis lisatakse vürtsi juurde. Kui poliitikud oleks sunnitud rääkima kogu tõde, oleks asi kordades parem. Aga nende ahnus on nii suur, et teisi mustata ja ennast esile tõsta on nii suur. Seega inimestele meeldivad poliitikud, kes oskavad sõnu nii seada, et see vale paistab tõena, aga seegi on ju vale. Seega ei ole meil veel selliseid seal, kelle aukohus oleks ausus ja õiglus. Samuti Kaljulaidi poolt alustatud niinimetatud vähemuste kaitse , mis tegelikult kahjustab enamust ja viib lõppuks kokkupõrgeteni. Tark inimene oskab leida tee, et ei kahjustaks enamust aga parandab vähemuse olukorda. 30 aastat tagasi olid homod ja muud sellised, keegi sisuliselt ei vihanud neid. Aga tänu sellele propale, on tekkinud meeletu vihkamise laviin. Kokkuvõttes on kannatajad kõik, aga poliitikud pühivad ikka jalgu edasi.”