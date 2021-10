FAKTIKONTROLL | Kas sotsid on tõesti vastu elektrijaamades hakkpuidu põletamisele?

6. oktoobri ERR-i Narva teemalises „Valimisstuudios" arutati Ida-Virumaa rohepööret ja kuidas edasi liikuda põlevkivi kasutamisest, mille üheks lahenduseks on välja pakutud hakkepuidu põletamist põlevkivi elektrijaamades. Keskerakonna esindaja Andrus Tamm süüdistas endist Narva linnapead Katri Raiki (sotsiaaldemokraadid, omanimelise valimisliidu juht), et "sotsid olid vastu" elektrijaamades hakkepuidu põletamisele. Järjest kõrgemate elektrihindadega ning ühe suurima tööstusvaldkonnana piirkonnas on põlevkivi elektrijaamade kasutus oluline teema Narva kohalikel valimistel.

KONTROLL

Kontrolli jaoks vaatame sotsiaaldemokraatide varasemaid väljaütlemisi seoses Narva elektrijaamas hakkepuidu põletamisega. Seoses uue seadusega, mis lubaks Narvas põlevkivielektrijaamades puidu põletamise eest toetust maksta, on sotsiaaldemokraatlik erakond korduvalt avalikult vastumeelsust avaldanud. 2. oktoobril Postimehes avaldatud artiklist selgub, et erakonna juht Jevgeni Ossinovski on pöördunud presidendi poole palvega seadus mitte välja kuulutada, kuna tegemist on "lollusega".

Erakond on avalikult seaduse vastu ka varem olnud, näiteks eelnõu teisele lugemisele saatmist kritiseerides selle aasta juunis ning varasemalt ka näiteks riigikogu liikme Rainer Vakra poolt. Sotside kriitika kohaselt looks uus seadus olukorra, kus taaastuvenergia hind tarbijale tõuseks, puitu kasutataks ebaefektiivsemalt ning metsaraie suureneks. Seega Tammel on õigus, et Sotsid on hakkepuidu põletamise vastu ja seda kritiseerinud.

OTSUS

Tõsi

PROJEKTIST

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi 2017. aastal käivitatud projektis Faktikontroll jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad. Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi Arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.