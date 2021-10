Linnalegendid ja suust suhu levivad liialdatud või alusetud kuulujutud on rahva hulgas levinud sellest alates, kui inimesed urbaniseeruma hakkasid. Need on tulnud selleks, et jääda, ja need on osa meie folkloorist. Inimesi paeluvad müstilised, salapärased ja hämarad lood. Mida keerulisem ja segasem on aeg, seda suurema hoo need lood sisse saavad. Seda on võimatu peatada. Kui inimesi nende lugude pärast süüdistama või ründama hakata, võib see asja ainult hullemaks teha.