RAAMATUBLOGI: Venemaa realism. Vabaduses metsistunud lakeid on naeruväärsed ja verejanulised

„Ma ei tea, kas see on hea uudis või halb, aga kommunismi ei tule. Peaaegu 40 aastat inimesed kahtlesid selles, et Stalin on surnud. Ei usutud. Kõik mõtlesid, et ta ainult teeskles surnut, aga ise peitis ennast kappi ja piilub sealt prao vahelt, kuidas me teda ikka kardame. Itsitab ja teritab oma gruusia nuga. Kuid tema laip leiti ju trepi alt, ja veel kuseloigust. Pealegi täissülitatud. Ja ei tuntud enam hirmu. Lakeid rõõmustavad: peremees kärvas maha. Probleem on ainult selles, et peale lakeide pole majas kedagi. 300 miljonit lakeid on nüüd vabaduses. Need keskkomitee poisid, kes praegu ikka veel tähtsa näoga tsaarilossides istungeid peavad, teavad juba, et võimu neil enam pole. Ainult et meile pole nad seda seniajani öelnud. Häbenevad. Aga varsti hakkavad lõhenema, tülli pöörama. Ja siis läheb lahti.