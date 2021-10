POLIITKOLUMNIST | Margit Sutrop: Eestis on vaid 175 inimest, kes ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida

2015. aasta märtsis toimus lennukatastroof, kus Saksa odavlennufirma Germanwings kaaspiloot Andreas Lubitz otsustas minna vabasurma, võttes kaasa terve lennukitäie reisijaid. Hetkel, kui piloot oli kabiinist väljas, lukustas Lubitz kokpiti ukse, muutis lennuki kurssi ja suunas selle kokkupõrkele Prantsusmaa Alpidega. Kõik 140 reisijat ja 6 meeskonnaliiget, kes oleksid väga tahtnud veel elada, said lennuõnnetuses surma. Hiljem tuli välja, et Lubitz oli juba mõnda aega maadelnud depressiooniga. Tegelikult oli ta sel päeval haiguslehel, raviarst ei teadnud, et ta kavatseb lennata ja lennufirmani polnud haigusleht jõudnud.

See lugu meenus mulle, kui lugesin Eesti Ekspressist (EE 20.10.21) vaktsineerimata koroonapatsientidest intensiivravis, kes ütlevad, et on enda jaoks selgeks mõelnud, et pigem surevad Covid-19 kui vaktsineerimise tõttu.