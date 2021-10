MIS SAAB HOMME? | Mihkel Tamm: võidavad need, kes suudavad keskenduda ja tähele panna

Peab tõdema, et viimastel aastatel, lausa isegi viimasel aastakümnel on olnud märksa raskem olla tasemel ja kvaliteetne vestluspartner ning kaasamõtleja. Midagi on nihkes minu tähelepanuga – seda on raskem hoida fokusseerituna ja intensiivselt rakendada ühe teema peale.

Ma tajun, et see pole niiviisi ainult minuga, vaid ka nende inimestega, kellega ma tahan vestelda ja arutleda. Ja ma arvan teadvat ka, mis on selles süüdi – pidev tähelepanuhäiringute voog, mille oleme endale iga päeva igaks ajahetkeks nutitelefoni abil kaissu võtnud.

Mul on olnud mitu silmiavavat momenti.

Nii algab meie 2021. aasta arvamuskonkurss. Loe Mihkli lugu ja panusta ka ise! Lähemad tingimused leiad http://epl.ee/homme

* Soovid artiklit edasi lugeda? Vaata võimalusi allpool.

* Soovid ka osaleda arvamuskonkursil „Mis saab homme?“ – loe lähemalt konkursi kohta ja vaata artikleid https://kampaaniad.ekspressmeedia.ee/arvamuslood

.