KUULA | Koroonaproteste kajastav Roosabanaanike: ma plaanisin meigivideoid teha, aga nüüd ma kaklen hoopis Jaanustega!

Arija Helmvee (20) on tiktokker. Viimase aasta vältel on ta aga korduvalt käinud maski- ja vaktsiinivastastel protestidel. Arija teeb omamoodi kodanikuajakirjandust, mis võiks silmad ette teha ka ajakirjanikele. Nimelt käib noor naine sündmustel kohal, riskib oma tervisega, küsib ebamugavaid küsimusi ja on harjunud rünnakutega, mis teda saadavad.

Kevadel käis ta kohal Toompeal toimunud maskivastastel protestil, kajastades toimunut oma jälgijatele. Ta teatas sotsiaalmeedias juba siis, et teda pahandavad kõige enam valeväited, mida inimesed internetis levitavad.

Möödunud nädalavahetusel toimunud protestist tegi ta oma Youtube’i kanalile intervjuu, milles kaardistas seda, millised inimesed vaktsineerimise ja vabaduse vahele võrdusmärgi panevad. Ta uuris, miks inimesed vaktsiine kardavad, aga teevad näiteks suitsu. Samuti uuris ta, kas inimesed, kes vaktsiinide osas nõuavad valikuvabadust ka aborti või samasooliste kooselu toetavad.

Helmvee arvas, et võrreldes tavalise ajakirjandusega on temal oma tegutsemises rohkem vabadust ja see ongi tema "kõmu" põhjuseks: "Eks ajakirjanikud peavad ennast rohkem piirama kui mina. Mina saan lihtsalt käia ja küsida seda, mida ma tahan," sõnas ta.

Ta kuulas protestil osalejate mõtted küll ära, riputas need internetti, kuid maailmavaadet ei jaga. "Need inimesed levitavad seda hirmu, see on nii õudne. Nad ei tea, mida nad teevad arstidega ja haiglatega. Mu sõbranna õpib õeks, neil jäi praegu teooria õppimine poolikuks, sest terve ta kursus läheb haiglasse appi. Nad (protestijad laupäeval) said seal viie tuhandekesi kokku. Kas nad lähevad ka haiglasse appi, kui vaja on?"