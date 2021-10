RAAMATUBLOGI: Sajandisvanune krimiromaan kui ajalooõpik

Selge see, et toona nottis lihtrahvas üksteist niisama maha, vaid kõrgklass suutis sooritada kavalat mõrva, lootes karistusest pääseda. Aga teinekord oli vaja äärmuslikud abinõud tarvitusele võtta, kui oled lugupeetud loomaaia direktor, aga ägad murekoorma all. Selle, et zoopargis tabab puurielanikke tõbi, elad veed üle. Ka ebakõlad abikaasaga. Aga kui oled hasartmängusõltlane ja taskud tühjad, kuid kohtad unelmate naist, kelle elu vajab korraldamist – väärikas daam vajab ju eksistentsiks oma maja. Lahendus on varnast võtta, sest põdur tädi jätaks siitilmast lahkudes hädasolijale korraliku päranduse.