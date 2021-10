MIS SAAB HOMME? | Jaan Martinson: homset pole, on täna, mis pidanuks algama eile

Mahatma Gandhile kuulub mõttetera, et aastas on kaks päeva, kus me ei saa teha midagi: eile ja homme. Seega saab homme seda, mida teeme täna, nii lihtne see ongi. Homset pole, on täna, mis pidanuks algame eile.

Ajakirjaniku asi pole lahendusi leida – ta ei ole asjatundja –, vaid esitada küsimusi, lootes saada vastuseid.

Üllatuslik energiakriis?

Ühtäkki maksame elektri eest mitu korda rohkem kui eile ja kõik imestavad, kust see tuli. Justkui välk selgest taevast. Kas tõesti? Et paneme tuuma-, söe- ja põlevkivienergial töötavad elektrijaamad kinni ning siis imestame, kui hind tuule- ja veevaikses pilvises ilmas lakke kargab.

Pole vist vaja matemaatikaklassi õpilasi, piisab paarist tavakooli nutikamast peast, kellele andmed ette anda ja paluda koostada mudel, mis hakkab roheenergial ja Venemaa gaasil põhineva elektri hinnaga juhtuma –, optimistlik ja pessimistlik prognoos.

Kas tõesti keegi ei teinud seda?

* Soovid artiklit edasi lugeda? Vaata lähemalt altpoolt.

* Soovid ise arvamuskonkursil kaasa lüüa? Vaata tingimusi siit!