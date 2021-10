FAKTIKONTROLL | Tallinna kooliõpetaja surm polnud tingitud koroonavaktsiinist

Ravimiametisse pöördumise asemel edastasid info "vaktsiinisurmast" sotsiaalmeedia asjatundjad hoopis EKRE parlamendisaadik Kalle Grünthalile.

Pöördusime igaks-juhuks siiski ka Südalinna kooli poole. Sealne direktor teatas Faktikontrollile, et tegemist on väljamõeldisega. "Pole kuulnudki ja tegu täiesti jama postitusega. Meil puudub sellest igasugune informatsioon."



Otsus: Tegemist on valega. Inimesed levitavad kontrollimata infot, mille tõsise kahtluse osas pole kuude vältel midagi ette võetud. See ei takista alusetult väitmast, et naise surm just vaktsiinist tingitud oli.