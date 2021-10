FAKTIKONTROLL | Voodikohast koroonahaige raviks ei piisa. Internetimeedikud valetavad nagu haiglad koroonakoormuse all ei ägagi

“Eestis on 20 haiglat. Nendest 4 on ülisuurt. Üksinda Tartu haiglas on 900 voodikohta. Eesti meditsiin on väidetavalt põlvili 600 haigega? See teeb haigla kohta 30 inimest! 4 haiglat üksi suudavad katta mitu tuhat voodikohta!!! Aga rahvas usub kõike!”

Sellise lausega viidatakse nagu poleks Eesti meditsiinisüsteemis koroonahaigete tõttu kriisi.

Kuidas on asi päriselt?



Eestis on 19 haiglat. Need on piirkondlikud haiglad, keskhaiglad ja maakonnahaiglad (1). Nii väiksemad kui ka suuremad haiglad on piiranud plaanilist vastuvõttu, et suunata personali ja ressursse ajutistesse koroonaosakondadesse (2, 3, 4).

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets täpsustas veelgi, et Eesti haiglates on kokku umbes 4700 aktiivravi voodikohta ja umbes 340 III astme intensiivravikohta.

31.10.2021 seisuga on koroonapatsientide raviks kasutusel 563 kohta ja intensiivravil 47 inimest.

Arvestama peab, et on ka muid tervisehädasid lisaks Covidile – kuidagi peavad ravi saama näiteks traumahaiged või teised erakorraliste tervisemuredega patsiendid

“Rõhutan, et seda teemat ei ole võimalik pelgalt matemaatilise tehtega lahendada.

Kui palju voodikohti on tegelikkuses Covidi raviks kasutusele võimalik võtta, on keeruline küsimus. Arvestama peab, et on ka muid tervisehädasid lisaks Covidile – kuidagi peavad ravi saama näiteks traumahaiged või teised erakorraliste tervisemuredega patsiendid,” sõnas Vaiknemets.

“Lisaks ei anna üldnumbrid kuigi palju informatsiooni personali olemasolu kohta – voodi võib ju olla, kuid kui ei ole personali, on see lihtsalt koht, kus patsient saab lamada. Ekspertide arvamusel tuleb rohkem kui 600 voodikoha eraldamisel Covid-haigete raviks hakata langetama ravikvaliteeti.”

Vaiknemets hindas, et maksimaalne hulk voodikohti, mida süsteem enne väga tõsiste terviseotsuste tegemist välja kannataks, oleks 800 ringis. Seejuures on oluline märkida, et Covid-haigete ravi on pikaajaline ning sellist koormust ei kannataks süsteem ilmselt kuigi pikalt.

Täna on koroonahaigete hulk haiglates napilt alla selle, mis tähendab, et kõik koroonahaiged veel oma voodikoha ja arsti abikäe haiglapalatis saavad.