MIS SAAB HOMME? | Joanna Laast: ükskõiksus viib meid hauda

Pidevas kliimauudiste voos olemine on viinud mind selleni, et ütlen vähemalt korra nädalas kolleegidele „kõik on pekkis”. Teisalt, vähemalt korra nädalas räägin neile suure elevusega mõnest uuenduslikust lahendusest, olgu see seotud energia, transpordi või pakenditega.

Niimoodi kulgevad minu töönädalad. Ühelt poolt on kõik halvasti, teiselt poolt paistab paar lootustandvat valgusekiirt.

Kõige rohkem muserdab mind ükskõiksus.

