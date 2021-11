Esmaspäeval algasid Glasgow’s selle sajandi ühed olulisemad tippkõnelused: ÜRO 26. kliimakonverents (COP26). Kohtumine on kriitilise tähtsusega, sest see on maailma liidrite üks viimaseid võimalusi hoida globaalne soojenemine alla 1,5 °C. Teadlaste sõnul on selleks aega kaheksa aastat.

Needsamad teadlased suhtuvad aga väga skeptiliselt sellesse, et riigijuhid suudavad astuda reaalseid samme soojenemise pidurdamiseks.