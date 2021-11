Mari-Vivian Ellam: suisa kuritegu, et antikehade olemasolu tõendiga COVID-passi ei anta

Reformierakonnale on võimuloleku ajal miskipärast kombeks inimesed I ja II sordi omadeks jagada. Kui nad jaanuaris võimule tulid, olin leinas, aga samas lootsin, et ehk on seekord asi parem. Aga midagi paremat kahjuks ei ole, neil on nüüd lihtsalt uued mänguasjad, aga mäng on sama.

Vanasti oli meil n-ö esimene ja teine Eesti – edukad ja kõrvalejäetud – nüüd on I ja II sordi inimesed – vaktsineeritud ja vaktsineerimatud. Muidugi nad natuke ka nihutavad piire, ehmatades ka „omasid“. Lossmann kurtis hiljuti, et kuidas siis niimoodi, et vaktsineeritud inimestele ka piiranguid hakatakse tegema, kus see õiglus on. Artikli ajendiks olnud lahtioleku ajapiirangu kriitikaga võib muidugi igaüks nõustuda – ükski viroloog ei ole väitnud, et viirus öösiti paremini leviks, mistõttu on seda raske mõista kellel tahes.