RAAMATUBLOGI: Kolm keerulist naist, üks neist mõrvar

Raamatuga „Tüdruk rongis” debüteerinud ja ilmakuulsaks saanud Paula Hawkins liigub oma kolmandas teoses pisut tavapärasele krimižanrile lähemale, kuid psühhothrilleri peajooned siiski jäävad. Ei saaks öelda, et Hawkins suudab ületada esikromaani taset, aga lugeda kannatab „Tuli miilab tuha all” kindlasti. Kuigi jah, süžee on pisut liiga keeruliseks aetud ja järje hoidmine, et selgus aina majas oleks, on hädavajalik.