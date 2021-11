NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Rõivas näitas kella ja Helme mögises raadios, aga kus riigipiir on?

Loomulikult pööravad paljud seoses Poola sündmustega ka pilgu lääne poole ja ootavad, et Brüsselist või Washingtonist, aga miks ka mitte Berliinist tuleksid selged sõnumid või mis veel parem- konkreetne tegutsemine. Seni on piirdutud stammväljenditega murest ja uutest sanktsioonidest, ent tegusid on vähe. Kommenteerijad mõistsid enamuses sellise lödipüksluse hukka.

paljas paris: „Ma arvan, et kui meie piiril midagi sellist oleks, siis võtaks Kaja Kallasel poolteist nädalat jokutamist ja pole ka välistatud, et kõige pealt öeldakse „põgenikele” „Teretulemast!” ja siis mõne kuu pärast hakatakse ohkima, et põgenikud „pole päris need”. Ptüi!”

AM: „Leedu ja Poola on ju täieõiguslikud NATO riigid. Tegemist pole mitte mingi nn humanitaarkriisiga, vaid sisuliselt ründega ehk vägivaldse sissetungiga riigi territooriumile. Miks "sõbrad ja liitlased" appi ei tule?!?”

eid_1532f58e5717a6: „Millal need petetud migrandid ükskord taipavad, et neid on tanki pandud ja et neil pole mingisugust lootust sealt läbi murda. Kui lõpuks aru saavad, võiksid Minski vallutamise ette võtta.”

siim kremli tagant: „Oleme näinud ppeale Krimmi, et ega see Venemaale vastu astumine lääne tegelastel hästi välja ei kuku. Ammu oleks tulnud need lennufirmad Euroopa mandril ja Põhja-Ameerikas musta nimekirja panna nagu Põhja-Korea lennufirmad. Ega siit ka midagi kõvemat ei tule kui see, et pannakse Eiffeli torn ja Brandenburgi värav Poola lipuvärvidesse kui metslased juba Varssavi all on.”

paks kass: „Küsimus meie asjapulkadele. Kas Eesti „on valmis” või tõesti ostetakse okastraati ja veetakse seda piirile laiali?”

Johannes Laator: „Ei tea mis seal mõelda... korjake need tondid piiri pealt kokku, otse buss ja lennujaama.... ja tagasi oma riiki! Kulukas lõbu aga palju lihtsam kui nende näruste diktaatoritega laliseda.”

Gentle Wolf: „Kas EL saab üldse peatada lennuliiklust kolmandate riikide vahel? EL saab kaitsta oma piiri. Vanasti avati piiririkkujate peale tuli. Kuniks nood idamaa turistyid pole pole piiri ületanud on nad lihtsalt turistid ja võivad tutvuda Valgevene vaatamisväärsustega. Aegu tagasi kirjutati, et "pilet Euroopasse" maksab 2000-5000€ per naase, seega on turistidel justkui õigustatud ootus edasi pääseda - nad on ju maksnud. Aga seda, et nad vale asja eest on maksnud, saavad nad ilmselt aru alles siis kui kuulid lendavad. Sõnaga, peab tegema midagi sellist, et turistid imekähku oma kodumaale tagasi tahaksid minna.”

eid_1520232c6f0389: „Arvestades, et inimõiguslased on aktiveerumas, küllap said Moskvast käsu, on ainus lahendus panna firmadele kohustus lennata Minski asemel Berliini.

Ja polegi Poola piiridel enam muresid.”

Neljapäev, 11. november