EL lubab uusi sanktsioone, Iraak hakkab kodanikke koju tooma

EL-i välisministrid arutasid esmaspäeval viiendat Valgevenega seotud sanktsioonipaketti, mis on seekord suunatud Poola, Leedu ja Läti vastases tegevuses osalenud reisifirmade ja ametnike vastu. Õhtul ajakirjanike ette ilmunud EL-i välisesindaja Josep Borrell teatas, et uute sanktsioonide vajaduses lepiti põhimõtteliselt kokku, ent karistada saavate firmade loetelu selgub alles lähipäevil. „Kaalume kõiki võimalikke lahendusi, et takistada Valgevene režiimi meie ja omaenda rahva vastast tegevust,” lubas Borrell.

Sanktsioonide mõju avaldus juba enne väljakuulutamist, sest hulk lennufirmasid teatas Minski-lendude lõpetamisest või mõne riigi kodanikele lennukeelu kehtestamisest. Tänu EL-i diplomaatilisele survele on rangemaks muutunud ka Türgi ja araabia riikide suhtumine. Lõpuks teatas Valgevene riiklik lennukompanii Belavia esmaspäeval, et Dubai-Minski liini lendudele ei lubata enam Süüria, Iraagi, Jeemeni ega Afganistani kodanikke. Otsust põhjendati Araabia Ühendemiraatide valitsuse ultimaatumiga. Enne seda tuli samasugune teade Belavia Istanbuli-Minski liini kohta. Õhtuks tühistati ka Belavia kolmapäeval väljuma pidanud Beiruti-Minski lend. Leedu president Gitanas Nausėda aga märkis eile pärast Balti kolleegidega kohtumist, et nüüdseks on sisserändajad hakanud Valgevenesse saabuma Moskvast tulevate lendudega.