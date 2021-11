RAAMATUBLOGI: Rootsi piiga müsteerium

Morse on puhkusel. Lõpuks. Kuigi ta väidab, et ei võta iial väljas õiglast osa puhkusest, arvestamata tunde pubides. Aga nüüd ta puhkab kodusest Oxfordist eemal. Kuni loeb ajalehest The Times, et Oxfordshire’i politsei on appi kutsunud ajalehe kirjanduskorrespondendi, et lahendada aastatagune müsteerium, kui turist, kena noor neiu, keda hakati kutsuma „Rootsi piigaks”, kadunuks jäi. Nüüd sai ajaleht anonüümselt persoonilt viiesalmilise luuletuse, kus olla kirjas, kuhu surnukeha on peidetud.