RAAMATUBLOGI: Võimenda tumedust, et helgus, juhul kui see saabub, saaks särada

„Unetardumus” on kummaliselt hea raamat vaatamata selle tumedusele. Tegevus toimuks justkui sügavaimas kaamoses, kus kuskil kaugel-kaugel eemal võib terendada pisut valgust, aga ei pruugi. Ju põhjamaalased ongi sedavõrd sünged, et võimendavad tumedust, et helgus, kui see saabub, saaks särada.