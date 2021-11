Urmo Soonvald: vaktsiinidebati viimane vaatus peaks toimuma värskete nägude ning retoorikaga

Ja juba kevadel, mil oli näha vaktsineerimisprotsessi lonkamist ja inimeste umbusku, hakkas süvenema narratiiv: „Kas järgneda eliidile või otsustada ise?" Just nii on seda Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos nimetanud Tartu Ülikooli politoloog Martin Mölder. See omakorda toitis uute narratiivide tekkimist - et arste ja teadust ei saa usaldada, et vaktsiinid on vandenõu ja ravimitootjate eksperiment, et haiglajuhid võimendavad kriisi üle jne.

Killustatud sihtrühmadeni jõuti liiga hilja - või kas ikka nendeni on jõutud? - ja antud juhul ei tasu ametnikel vehkida memode ja ideedega, et segmenteeritud lähenemisele mõeldi kogu aeg - ükski samm seda ei näita ega tõesta. Sõjas, nagu me praegust kriisi nimetame, loeb vaid tegu ja tulemus. Kõik muu on tähtsusetu enesepettus. Poliitikud peaks seda ju erakordselt täpselt teadma, sest valimistel suudetakse sihtida küll.

Läheneti lihtsustatult, lootes, et inimesed on ühetaoline mass, kes teevad seda, mida nende valitud juhid mõtlevad ja ütlevad. Paistis, et süst on ühemõtteline pilet tulevikku - takistusteta reis koroonajärgsesse paradiisi.

Sellele otsusele järgnes torm, mis osutus nüanssides kordades tulisemaks kui võis arvata. Usume, et see aitas ja aitab kaasa sisulisema ning fakte arvestava debati elujõule.

Kirjutasin 14. oktoobril, et Delfi ja kõik teised Ekspress Meedia väljaanded sulgevad vähemalt üheks kuuks koroonalugude kommentaariumi - nii anonüümse kui registreeritud. „See on meie vastus neile, kes vähendavad vaktsiini rolli, mõnitavad arste, teaduslikku lähenemist ja ülistavad inimesi ning organisatsioone, kelle jaoks vaktsiinid on teadusliku tõestuseta vedelik," kõlas toona meie poolt selgitus.

Martin Mölder räägib inimestest, kes tahavad ise mõelda ja otsustada. See on üks vaba ühiskonna privileegidest - see on õigus otsustada ja vastutada. Neid inimesi, kes on vaktsiinide suhtes umbusklikud, põlglikud või eksiteele viidud, tuleb arvestada ning nendega peab tegelema. Mitte möödaminnes, vaid sügavuti. Vähem avalikult, rohkem diskreetselt. Aga neid ei tohi ära kasutada.

Eestis on nüüd juba kuid istutud kaevikutes ja vaktsineerimiskriisist on lastud tekkida poliitiline tööriist. Agressiivselt keegi väljapääsu ei otsi, süstimata õlad on üksi - samas on kasutamata inimesed ning võimalused, kuidas nendeni jõuda. Visadus on asendunud käegalöömisega ja entusiasm raugenud. Samal ajal on Eestiga väga sarnased riigid saavutanud väga kõrge vaktsineerituse ja ületanud selleks kõik Eestiski nähtavad takistused.

Kanadas näiteks tegid ühiskonnategelased avalduse, et poliitikud ei kasutaks kriisi erakondlikes huvides: „Loodame ja palvetame, et meie poliitikud, meie juhid ei oleks nii lõhestavad."

Valesid ja pooltõdesid sai võimendada ennekõike tänu sellele, et kevadine vaktsineerimis-start oli läbimõtlemata ja inimesi alahindav. Pinnas umbuskuks ja provokatsioonideks oli küps ja alati ning igal teemal on häälekas vähemus, kes kõhkleb ja kahtleb kõiges. Kui pole selgeid ja kiireid vastuseid, siis tekivad selged ja kiired valed.

Seda levitasid inimesed, kes väga suure tõenäosusega on ise saanud Eesti meditsiinilt erakorralist ja planeeritud abi, võimalik, et ka paljude nende elusid on päästetud. Ma ei tea kedagi, kes oleks onkoloogi, hambaarsti või kardioloogi juures tõstnud käe ja küsinud midagi sellist, mida nüüd tehti vaktsineerimisega.

Meditsiin ja inimese keha on sedavõrd delikaatsed teemad, et vaid arstid ning teadlased on pädevad jagama soovitusi. Dr Google alati ei aita, isegi mitte dr Facebook.

Oscar Wilde on öelnud, et tõde on harva puhas ja mitte kunagi lihtne. Just sellise paradoksi ees me ka praegu seisame. Me kõik oleme näinud ja kogenud oma tutvusringis inimesi, kelle vaktsineerimisvastasus on üllatanud. Sest kunagi varem pole see ju jutuks tõusnud. Nende tõde (loe: hoiak) vajab tegelemist, fakte, rahumeelsust ja apoliitilist tuge. Aga nende inimestega peab tegelema - nagu me peame (riigi ja kodanikena) tegelema kõikide sihtgruppidega, väljakutse dramaatilisusest sõltumata.

Sotsmeedia kui vandenõude pesa

Ekspress Meedia väljaannete koroonalugude kommentaariumi sulgemine on kaalutletud ja ajutine meede. Sest teatud piirist muutub arutlev vaktsineerimis- või piirangute umbusk hüsteeriaks või vandenõudeks, mil pole inimeste tõeliste muredega mingit pistmist.

Ent samal ajal, kui Ekspress Meedia on teadlikult oma koroonalugude kommentaariumi sulgenud, siis Facebook ei suuda eesti keeles toimuvat provotseerimist ja inimeste hullutamist kontrollida. Sel platvormil on lubatud kõik, mis segab vaktsineerimist ja selle üle arutamist. Debati nime all käib enesehävitajalik võidujooks.

Paar näidet FB gruppidest, kus on ligi 100 000 kasutajat.

- LAPSED SÜNNIVAD KOLETUT3 VÄÄRAR3NGUTEGA! Loomakarvad, neli jalga, üks silm, sabaga beebid, kõrv keset kõhtu - see on reaalsus, mida näevad arstid ja see sai alguse KOV1D1VAK8IINIDEST, sest need muudavad inimeste DNA-d.

- Rahaahned elavad selleks, et vaktsineerida? Rumalad vaktsineerivad selleks, et elada? Vaid arukad elavad selleks, et olla loodusega harmoonias ja mitte alluda rahaahnetele ja rumalatele.