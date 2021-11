NÄDAL KOMMENTAARIUMIS: Savisaar kasutas Ratast vanasti raskusena linnapeatoolil

uurer.33: „Piiri kindlustamine on juba nagu koera söötmine, kui hunt juba karjas on! Juba Euroliidu asutamise aegu oleks pidanud piirid paigas olema. Brüsselist ei kuule kippu ega kõppu välispiiri tugevdamiseks. Mis riik see on, kus piirid ei pea. Isegi Nõukogude Liit omas kindlat piiri, vähemasti Lääne suunal.”

Gentle Wolf: „Mõned päevad tagasi kirjutasin samasse rubriiki mõttekese, mis tõsi, pole minu originaalmõte vaid loetud juba aegu tagasi (vbla isegi nõuka ajal ... kuskilt Välispanoraamist). Asja idu: kõik sanktsioonid kaotavad õige pea oma mõju ja viivad sanktsionide lõpetamiseni, sest: Kaabakas sigatseb, talle kehtestatakse sanktsioonid, mispeale kaabakas sigatseb veel rohkem ... tal pole midagi kaotada ja oma mängureegleid ta ei muuda. Sanktsioone muudkui tugevdatakase, mispeale kaabakas sigatseb veel ja veel ja veel ... kuniks sanktsiooni kehtestajal ütlevad närvid üles ja hakkab mõtlema, mida teha, mispeale kaabakas ütleb, et kui sanktsioonid maha võtan, siis lõpetan ka sigatsemise. Just nii on juhtunud ka Valgevenes. Teine huvitav moment on see, et ma laen Eesti ajalehest Valgevene diktaatori arvamust kuid mitte EL arvamust!? Üldisest tonaalsusest jääb mulje, et kui keegi siin on paha, siis on need poolakad kuna ... poolakad, kujutage ette, on relvastatud mehed saatnud rahulike turistide vastu!? Alles oli Valgevene paaria, aga nüüd hakatakse tekitama muljet, et Valgevene on lumehelbeke kurja Poola kõrval.”