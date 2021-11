RAAMATUBLOGI: Matemaatiku külm võitlus kuritegeliku maailma vastu ja jänese nimel

Meie põhjanaabrid armastavad krimikirjandusest rohkem vaid piilupart Donaldi ehk nende keeli Aku Ankka koomikseid. Kusjuures erilises soosingus on just kodumaised krimkad, mis on ühest küljest hea, ent teisest mitte. Hea on see, et raamatud müüvad kenasti – ega muidu poleks Wikipedias 103 soomlase puhul märgitud, et nad kirjutavad krimiromaane. Paraku löövad maailmas läbi Rootsi, Norra, Islandi ja Taani, kuid mitte Soome krimkad. Põhjus: neis on liiga palju Soomet ehk seda, mis paelub omasid aga jääb muule maailmale arusaamatuks. Eripärane huumor a la Spede Pasanen, suurema osa ajast õllesaalis istuvad ja hommikust hommikuni veidi vintis olevad eradetektiivid, tegevus väikelinnades või põhjapõtrade kandis mille tasane elustiil ja väikese inimese probleemid ei paku võõrastele huvi.

Ehk on Antti Tuomainen (50) see, kes paiskab akna valla ja maailm näeb, et kui rääkida nordic crime’ist, tuleb rääkida ka Soomest. Algus on juba tehtud – ajaleht The Times nimetas tema romaani „Väike Siber“ viimase viie aasta üheks kõige põnevamaks teoseks kõrvuti Margaret Atwoodi ja Michel Houellebecqi romaanidega ning raamatu „Jänesefaktor” põhjal vändatakse USA-s linateost.

Tõsi, Tuomaineni ei saab pidada puhtakujuliseks krimikirjanikuks, sest tema teosed käsitlevad laiemaid teemasid ning kriminaalsusega samavõrd paeluv on tema jutustamisoskus, kirjeldatud inimsuhted ja kaasaegse ühiskonna probleemid ning süsimust huumor.

Enne seda, kui ta nimi maailma suurimatesse ajalehtedesse jõudis, pidi Tuomainen käima läbi pika, karmi ja mõneti ehtsoomlasliku teekonna. Tuomainen teadis juba nooruses, et temast saab kirjanik, ent kui iseseisvus käes, siis läks ta loksuma elumere lainetele. Tasuv töö reklaamiagentuuris ja igapäevane napsitamine tegid elu mugavaks ning ühel hetkel leidis Tuomainen, et temast on saanud alkohoolik. „Olen nüüd juba 18 aastat elanud kainena ja selge maailm on märksa lahedam kui hägune,” sõnas Tuomainen usutluses ajalehele Ilta-Sanomat.