VASTUKAJA | Simmo Saar: kaitseväelane peab olema nii heas vormis kui ka vaktsineeritud

Kurb on lugeda, et ka minu kunagine ülem kolonel Aivar Jaeski leiab oma artiklis, et mittevaktsineeritud kaitseväelaste ametist vabastamise taga on vajadus kindralitele preemiat maksta. Usun, et kindlasti ei ole kaitseväe juhtkond rõõmus, et ligi 50 inimest otsustas neisse investeeritud aja ja raha COVID-19 altarile ohverdada. Ei ole rõõmus ka mina.