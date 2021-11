KULTUURIBIIT | Kunstnike Henri Hüti, Johannes Luige ja Kristen Rästa playlist

HENRI HÜTT ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Lähtudes mõttest, et filter kui argiolemuse moonutaja ning reaalsus kui nihestust vajav tajuväli, on mul teiega jagada (limiteeritult) järgnevalt. Proovin jääda näituse kontseptsioonist lähtuvalt võimatuste äärealadele".

Kõik kolm on 80ndatel sündinud põneva käekirjaga kunstnikud ning jõudnud oma loomingus selge, isikupärase väljenduslaadini. Nende tööd seavad igaüks omal kombel kahtluse alla viisi, kuidas reaalsust tajume ja mõtestame. Ajastu vaimule omaselt töötavad nad interdistsiplinaarselt ja multimediaalselt ning oluline osa tööde realiseerumisest on vaatajal. Näitused jäävad avatuks 12. detsembrini.

JOHANNES LUIK räägib oma muusikavalikust: "Mul ei ole praegu väga kindlat go-to playlisti. Ja pigem valguks see list laiali üle žanrite. Mõtlesin, et tooks välja artistid, kelle juurde ma pidevalt tagasi pöördun ja kelle muusika on kuidagi sisse kirjutad mingite väiksemate või suuremate kogemuste kaudu".

Amon Tobin - “On a Hilltop Sat the Moon”

Lapsepõlves sattusin kuulama Amon Tobin’i muusikat ja see jäi mulle väga pikalt taustale mängima. Pidevalt tulin tema vanemate albumite juurde tagasi. Üllatusin meeldivalt, kui 2019 aastal avastasin, et on välja tulemas uus album. Valisin albumi avaloo.

Darkside - Heart

Darkside on Nicolas Jaar’i projekt kitarrist Dave Harrington’iga. 2014 aastal sattusin neid nägema Poolas muusikafestivalil Open’er. Mäletan, kuidas inimesed minu eest lahkusid järjest. Tundus, et oodati drop’i, mida lükati edasi ja edasi ja siis seda ei tulnud ja ei tulnud. Nii sain ma lavale järjest lähemale ja lähemale.

Tom Waits - Romeo is bleeding

Tom Waits on mu absoluutne lemmik. Ei mäleta enam, kuidas ta üldse minuni jõudis. Mulle meeldivad kõik Tom Waitsid, kes ta on oma karjääri kurvil olnud. Valisin loo 70ndate lõpust pärit albumilt Blue Valentine, kus on minu arvates juba kuulda Tom Waitsi, kelleks ta 80ndatel rohkem muundub.

KRISTEN RÄSTASE muusikavalik:

Molly Nilsson "Happyness"

Tõenäoliselt minu kuulatuim esitaja viimase aasta jooksul. Tema hääletämber ja selle moonutus loovad mingisuguse erilise nostalgilise tunde. Leidsin ta parasjagu siis kui olin hakkamas Berliini kolima ning kuna ka tema lugudest käib suurlinn läbi, leidsin alati, et see on kuidagi asjakohane muusika mida S-bahn-is loksudes kuulata. Arvan, et tema muusika jääb mulle tulevikus alatiseks meenutama seda suurt elumuutust.

Boytronic ”Bryllyant [ᴜ.ꜱ. ʀᴇᴍɪx 87]”

Ei saa üle kui hüpnotiseerivalt see mulle mõjub. Originaalne versioon on aeglasemas tempos, kuid mulle sobib see rohkem. Üldiselt eelmise sajandi lõpu tantsumuusika on teemas.

Palmbomen II “Cindy Savalas”

Palmbomen II muusika mõjub mulle pigem kui audiovisuaalne kunst. Paljud tema lood on nimetatud fiktiivsete karakterite järgi, kes peavad muusikavideo alguses pika monoloogi teemadel nagu loodus, maaväline elu või muud eksistentsiaalsed küsimused. Tema muusikavideod mõjuvad kosmiliselt või esoteeriliselt. Vana VHS-esteetika ja X-files fännklubi. Pakutud loo karakteri Cindy Savalas’i nime alt on esitaja andnud välja ka eraldi sooloalbumi.

Placebo “Nancy Boy”

Klassikaline üleskasvamise lugu, mis saatnud mind ammusest.