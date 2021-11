FAKTIKONTROLL | Ratastoolis mees ei ole koroonaprotesti “märter”, vaid BLM-protesti ajal politseinikku näkku löönud meeleavaldaja

Eestikeelse Facebooki kasutaja seinale ilmus eile video, mis on jõudnud napi päevaga kümne tuhande inimeseni. Postituse pealkiri kõlab “Rahu! See on ainult meie enda tervise huvides!”. Jagajate hulgas on Varro Vooglaid, kes on videole juurde riputanud teksti “Kuidas me küll aru ei saa, et see kõik on meie endi huvides…”.

Mobiilivideos on kujutatud ratastoolis mustanahalist meest, keda politsei ründab, ratastoolist välja kisub, kurikaga lööb ning ratastooli ära lammutab.

Ühtegi infoviidet sellele, kus ja millal video salvestatud on, lisatud ei ole. Postitusega võib jääda mulje, et tegemist on mõne koroonaprotestiga, mis viimase nädala vältel üle maailma vägivaldseks muutunud. Seda narratiivi aitab kinnitada viide “tervisele” pealkirjas.

Kuidas on asi tegelikult?

Videos nähtav sündmus on aset leidnud. Küll aga pole sel juhtumil pistmist koroonaga ega koroonaprotestidega.

Video on salvestatud 2020. aasta suvel Los Angeleses toimunud Black Lives Matter protestil. Punases t-särgis mees videol on Joshua Wilson, kellega toimunu osas politsei ja protestijate versioonid erinevad. Los Angelese politsei väitis, et mees lõi ühte politseinikku rusikaga, püüdes vormikandjalt ära võtta tema kurikat. Protestijad väitsid, et protestijad pritsisid politseinikke veega, millele järgnes ebaproportsionaalne vägivald (1, 2).

Mõned päevad hiljem avalikustas LAPD politseinikku kehakaamera video, millest aga nähtub selgelt, et ratastoolis mees politseinikku ründas, meeleavaldajate vahel tekkis rüselus ning vahejuhtumis korra loomiseks peeti ratastoolis mees kinni (3).

Video panid sel nädalal uuesti ringlema aga Austraalia koroonaeitjad, kes väitsid, et tegemist oli vahejuhtumiga Austraalias toimunud koroonaprotestil möödunud nädalavahetusel (4). Ratastoolis mehe löömine näib video vaatajale julm ning püüab jätta politseinikest võimukuritarvitamise muljet. See aga eksitab vaatajat, sest videos olnud mees pole ei koroonaprotestija ega niisama kõrvalvaataja, keda asjatult kinni peeti.



Otsus: tegemist on kasutajate eksitamisega. Infot video kohta on võimalik kerge guugeldamisega leida, kuid koroonavaletajad seda ei ole vaevunud tegema-lisama.