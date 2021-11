NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Kõlvart on "vaesemehe Putin" lasnamäelastele

Teisipäeval ilmus arst Adik Levini arvamuslugu Valgevene-Poola piiril toimuva kohta . Dr. Levin kirjutas: „Poola sõdurid koos koertega püüdsid hirmutada neid õnnetuid inimesi. Arvan, et proua Merkel tahtis lõpetada sellist räiget ja julma ebainimlikku suhtumist Valgevene ja Poola piiril olevatesse migrantidesse. Huvitav, et mitte üks Euroopa tipp-poliitik ei sekkunud sellesse julmusesse, mis toimus Poola ja Valgevene piiril. Ükski Eesti tipp-poliitik ei rääkinud sellest, kuidas aidata neid julmalt petetud ja kaitsetuid inimesi. Kas tõesti, kui proua Angela Merkel poleks olnud lahkuv kantsler, kas ta oleks julgenud püüda seda kriisi rahumeelselt lahendada?” Kommentaariumis leidus sellel teemal ka alternatiivseid seisukohti.

Johh Aidii: „Mis küll inimeste peakestes toimub, et nad ei suuda ümbritsevast tegelikkusest aru saada?! Valimistel huvitas enamust valijatest ikka see, et oleks normaalselt korraldatud liiklus/transport. Jalgratta tee on vaid üks pisiasi selle juures. Ja uhhuuud võiksid aru saada lihtsast asjast, sellest, et ilma korraliku pealinna ühistranspordita (metroo) ei tule mingit inimkeskset linnaruumi. Pole lihtsalt võimalik poolt riigi majandust ja muud elu seisma panna selleks, et oleks ilus jalutada ja jalgrattal sõita.”

Reformierakondlane Pärtel-Peeter Pere avaldas nädala alguses arvamusloo , milles kutsus Tallinna linnavalitsust üles tegudele rattateede rajamiseks. Pere kirjutas: „RattagaValima.ee lehel on kokku end üles andnud 127 poliitikut, kes on lubanud rattateid rajada. Kõik need poliitikud said Tallinnas kokku 31 340 häält. See näitab taas rattateede ja rattateede kui üldise parema linnaruumi soovi lihtsaima ja otseseima väljendusena seda, et inimesed on valmis ja nad tahavad ja nad ootavad 21.sajandi linna. Seda kinnitab valimiste peateema: turvaline, inimkeskne, kaasaegne linnaruum.” Kommentaariumis arvati selle kohta nii ja naa.

Jan: „Esiteks oli seal lapsi ehk käputäis kuid loomulikult korjatakse just nemad kaadritesse.

Teiseks küsiks, et milline lapsevanem ja miks sätib oma lapse eesliinile? See on ju sõda, hübriidsõda. Poolale täielik toetus!”

artur kurk: „Kohe näha, mis kanaleid Adiku telekas mängib...”

mõtteid pussihäti alt: „Kas selle loo kirjutasid Adik Levin ja Krister Paris kahasse või? Millegi nii rumala kohta on raske midagi arvata. Kus need naised ja lapsed on kui noored, elujõus mehed endale ropu raha eest enda meelest pileti Euroopasse lunastasid.”

Kapten Schults: „Mina jällegi ei hakka lahkama kes on Adik Levin. Tuntud lastearst on.

Aga tõepoolest kõik kes näha tahtsid, need nägid, et vähemalt ühest veekahurist pritsitav vesi oli pruunika värvusega. Ja arvata võib, et nende masinate kõrgsurvepumpasid läbiv vesi ei saa olla mingi esimesest kraavist ammutatud mudane kraam. Et siis suhtun kuidas suhtun, aga Levini jutus võib olla ivake tõde.”

Cree: „Mida keegi näeb või näha soovib. Mina nägin märatsevat massi kes pildus kividega Poola piirivalvureid kes tegid oma tööd - valvasid piiri. Mina nägi täisjõus mehi kes piiril tõkkeid lammutasid , eriti hakkas silma üks isend kes labidaga traati rammis ja piirivalvurit labidaga vibutades ähvardas . Lapsed, jah lapsi nägin ka ja ainus mida tahaks küsida milline vanem paneb oma lapse esiritta piiri ründamisel. Ajaloost võiks ka midagi õppida, me ju teame, et kui sakslane ja venelane koos paraadi peavad siis tulemus pole just kiita.”

Kolmapäev, 24. november

Kaja Kallas käis Pariisis kohtumas Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Taaskord räägiti Venemaast ja „punastest joontest”, mida Venemaa jaoks olla vaja selgelt maha märkida. Kommentaariumis oli selle kohta erinevaid arvamusi.