FAKTIKONTROLL | Kas Rootsi parem koroonaolukord tähendab, et Eesti piirangud pole põhjendatud nagu väidab Varro Vooglaid?

“FAKT A: Rootsis ei ole valitsus kordagi sundinud ühtegi kohvikut ega restorani kelleltki vaktsiinipassi küsima ega nõudnud, et teenindada võib vaid inimesi, kel on vaktsiinipass ette näidata [-];

FAKT C: Rootsis on koroonaviiruse levikuga lood väga palju paremini kui Eestis — Reutersi andmetel on seal viimase seitsme päevaga tuvastatud nakatumiste hulk 100 000 inimese kohta 59, Eestis aga on vastav number 441;