INTERVJUU | Mingo Rajandi: mind hirmutab ettearvatavus

Helilooja ja kontrabassimängija Mingo Rajandi (41) on aasta jagu elanud Brüsselis. Eesti väiksus ja korduvad mustrid hakkasid teda hirmutama: tundus, et tuleb midagi teistsugust proovida. „Ma otsin kogu aeg uusi ja keerulisemaid olukordi,” ütleb muusik, kes saab enda sõnul aru, et see kõlab jaburalt, sest vabakutselise looja elu on niigi ebastabiilne.

Jõulujazzi raames astub Rajandi ansambliga Trio Maag üles neljal kontserdil: Tallinnas, Viljandis, Paides ja Tartus. Enne kontserte uurime muusiku käest, kuidas on ta välismaa eluga harjunud.

Miks otsustasid Brüsselisse kolida?

Sellel on mitu põhjust. Tundsin, et tahaksin elus kogeda mingit muud vaadet maailmale kui ainult see, et sõidan Nõmme keskusesse ja vahel kesklinna, mõnikord Pärnusse ja Tartusse. Mind hakkas hirmutama, et kõik on nii mugav ja tuttav. Küsisin endalt, kas see ongi nüüd kõik.