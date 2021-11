RAAMATUBLOGI: Põgenev Eesti mees

Kohe lööb silme ette saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus ning too Jonas Jonassoni raamatu peategelane lasi jalga ka veel 101-aastasena. Ainult et kui rootslase lugu on eelkõige humoristlik pilk meie keerulisele maailmale ja ajastule läbi õnneliku muinasjutu, siis Madis Jefferson on justkui saja-aastase antipood – tal ei ole kunagi õnne – ja ta elusaaga on ugrilikult raske nagu pastoraal.

Paraku pole „Madis Jeffersoni 11 põgenemist” pole väljamõeldud, vaid tõsielul põhinev raamat nii uskumatu, kui see ka pole. 1913. aastal tänapäeva Alliksepa kandis sündinud Johannes Ruldolf Lapmann putkas juba teismelisena merele, seilas kaugetes maades ja jõudis viimaks New Yorki. Nagu ka Madis Jefferson. Või vastupidi.

Aga ikkagi tundus raamat pisut, või veidi rohkem kui pisut, võimendatuna. No ei saa inimesel olla sellist elu, ei saa olla põgenemistel Siberist, Nõukogude Eestist, ühesõnaga kõikjalt, esmalt säärast õnne ja siis ebaõnne. Jõuda sarapuuokstest(!) ja telkmantlist ehitatud purjekaga Soome... Vabandage, see pole võimalik. Aga on.

Saates „Pealtnägija” näidati Lapmanni KGB toimikuid ning neis peituvaid fotosid ja tõesti, sarapuuokstest paat, telkmantel purjeks, on kenasti dokumenteeritud. Tegelikult – vähemalt säärane jäi mulje pärast telesaadet – on Jeffersoni kannatusi pigem vähendatud, tehtud ta elu veidi positiivsemaks ja optimistlikumaks.