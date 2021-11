MIS SAAB HOMME? | Priit Ratassepp: kas olete nõus, et hea auto kulutab võimalikult vähe energiat ning mehed võivad olla õrnad ja graatsilised?

Elu muutub tänapäeval peadpööritava kiirusega, aga me peame sellega sammu üllatavalt hästi: suudame osavalt näppida pisikesi puutetundlikke ekraane, pidada koosolekuid teisel pool maakera olevate inimestega, oskame tehnika abil juhtida ja kontrollida ülikeerukaid protsesse. Aga maailmale ja inimkonnale kui tervikule vaadates on ikka tunne, et elame osaliselt keskajas või lausa kiviajas. Jaan Kaplinski, üks silmapaistvamaid mõtlejaid, ütles ühes oma viimastest intervjuudest, et temast jääb see maailm parandamata…

Peaks küsima, millise maailmaga oleks Jaan Kaplinski rahul olnud.