Kui leiti rohi inimeste tuuliku-umbusu leevendamiseks, üritas rohepööret seisata looduskaitse

Valitsus üritab uute tuuleparkide planeerimise viieaastast seisakut hüpetega tasa teha. Eesti on kaitseväe radarite põhjustatud pika pausi tõttu vajunud Euroopa riikide seas taastuvelektri tootmise näitaja poolest 20. kohale, ehkki võimalusi seda toota on tohutult rohkem. Ja lakke tõusnud elektri hind näitab, et asjaga on kiire.

Majandusministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar tõdes, et Eesti peab Euroopas järele jõudma ja gaasi põhja vajutama. Ta selgitas, kuidas püütakse investoreid uusi tuuleparke rajama meelitada ja leevendada inimeste umbusku tuulikuparkide vastu ning kust on ootamatult hakanud vastutuult puhuma.