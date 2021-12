RAAMATUBLOGI: Sagadi järjekordne mõrvalugu ehk mõisahärrad Tallinnas

Mõistagi on oodata mõrva, sest Maarjamaa ajalugu on hää avada siis, kui lool on tugev selgroog ning miks ei peaks selleks sobima tapatöö, mida Eestimaa ülemmaakohtu sekretäri ametikohale tõusnud von Fock lahendada üritab.

Mõrv on õigupoolest juba toimunud, kuid von Fock seda ei tea – alles tädi Margaretha Elisabeth von Staali matustel pistetakse paruni taskusse kiri, mis teatab, et kadunuke ei lahkunud teise ilma omal soovil. Pisut uurimist ja selgub, et nõnda oligi – vanaproua lämmatati. Aga kes selle vääritu kuriteo korda saatis?

Taaskord tuleb tõdeda, et ajaloolane Ain Kütt, Sagadi mõisa muuseumi juht on kirjutanud suurepärase teose eelkõige just meie ajaloost. Ja mõrvamüsteeriumil pole kah viga, kuigi see jääb teisejärguliseks.

Lugu kulgeb kirikutes, kohturuumides aadlike elupaikades ja ballisaalides, et kuidas toona asjad käisid. Käisid küll, aga pisut teistviisi kui nüüd. Õnneks aitab tänapäev mineviku õppimisele pisut kaasa ning näiteks kui tuleb juttu poloneesist ja kadrillist, mida toona tantsiti, siis youtube lisab liikuvat pilti, mille põhjal võib järeldada, et tüütud tantsud on mõlemad, kuigi mitte nii totrad nagu tänapäeva tõmblemine reividel.

Nagu öeldakse, on iga asjaliku mehe kõrval veelgi asjalikum naine. Ei saa ka von Fock õrnema soo mõistuseta hakkama, aga Annikvere mõisapreili Maria Juliana von Nottbeck pakub lisaks nutikatele tähelepanekutele ka silmarõõmu ning paneb von Focki südame trummide rütmis põksuma. Jõutakse suisa suudluseni.

Nagu parimates perekondades ikka, on mõrvamotiiv eelkõige raha. Ehk siis kõik keerleb von Staali päranduse ümber millest kõik soovivad, õigemini vajavad osa ning võimalikult suurt. Ning ka kahtlase väärtusega ehted löövad mängus kaasa.