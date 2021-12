MIS SAAB HOMME? | Fred Kangur: väga liberaalse demokraatia poole kiirustamisest võidavad eeskätt populistid

Inimkond on korduvalt rinda pistnud viirustega, kuid ajalugu on õpetanud, et me saame tänu teadusele nendest jagu, nagu saime leetritest, lastehalvatusest ja tuulerõugetest.

Kliimaprobleemi seljatamisele võime samuti loota, sest meil on liigina jagada ühine planeet ning evolutsiooniliselt universaalne väärtus/instinkt – ellujäämine. Seega on lootust, et lahendatakse ka kliimaga seotud küsimus. Tulekski esmajärgus lahendada, mitte mõelda Marsile kolimisest (pikemas perspektiivis on kosmose koloniseerimine paratamatu).

Veel üks teema, millest maalitakse düstoopilisi tulevikupilte, on tehisintellekt, mille võidud ja ohud on inimkonnale kõige kaalukamad, kuid tõelist läbimurret ei näe neuroteadlased aset leidvat enne sajandi lõppu. Kuid valvas tasub IT-lahenduste ja algoritmidega olla. Meenutame, kuidas me märkamatult andsime oma privaatsuse ära Google’ile ja Facebookile.



Lugude esitamise viimane tähtaeg on juba 5. detsembril!

